«Сноб»: в Москве по делу о поджоге подростка арестован еще один его сверстник

По делу о поджоге 15-летнего подростка в Москве арестованы двое несовершеннолетних. Об этом пишет «Сноб» со ссылкой на источник, прочитавший материалы дела, и источник, знакомый с погибшим и подозреваемыми.

По информации «Сноба», подозреваемые решили «проучить» знакомого, потому что у них «начались проблемы» из-за украденной канистры, предположительно, с бензином. Находясь в подъезде, они пропитали одежду подростка похищенным бензином и подожгли ее окурком. Все трое были пьяны, говорится в материалах дела.

Обоих подозреваемых задержали 24 января. Один из них признал вину, заявил один из собеседников «Сноба». По его словам, оба подростка стоят на учете в наркологическом центре.

24 января в Москве 15-летний подросток был доставлен в реанимацию с ожогами 98% тела. Он сообщил, что его облили жидкостью и подожгли неизвестные.

СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и 28 января сообщил об аресте одного подозреваемого. В тот же день стало известно, что пострадавший умер.