Подросток, которого подожгли в подъезде дома в Москве, умер в больнице. По подозрению в поджоге арестован его сверстник

В Москве 15-летний подросток, который несколько дней назад был госпитализирован с ожогами 98% тела, умер в больнице.

Следственный комитет сообщил об аресте 16-летнего несовершеннолетнего, который в момент инцидента находился вместе с пострадавшим.

Подросток получил ожоги вечером 24 января в результате инцидента в подъезде дома на улице Берзарина. По данным источника ТАСС, потерпевший сообщил, что его облили жидкостью и подожгли неизвестные.

Дело по факту инцидента расследуется по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).