В Москве подростка доставили в больницу с ожогами 98% тела. Он рассказал, что его подожгли

В Москве 15-летний подросток доставлен в реанимацию с ожогами 98% тела, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. У пострадавшего также зафиксированы ожог дыхательных путей и отравление продуктами горения.

«Потерпевший сообщил, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли», — утверждает собеседник ТАСС.

По сообщению СК, подросток получил ожоги вечером в четверг, находясь в подъезде с двумя другими несовершеннолетними. На месте осмотра следователи нашли канистру с запахом керосина.

Информации о подозреваемых и их возможных мотивах пока нет.

Обновление: С «Медузой» связался очевидец, который рассказал, что видел четверых подростков вместе заходивших в подъезд. Позже один из этих подростков с ожогами лежал около входа в дом. Он предположил, что подростки проводили время на лестничной клетке и там произошло возгорание, поскольку третий и четвертый этажи были залиты водой.