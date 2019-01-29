«Мне четко объяснили, что надо говорить, а что нет». Настя Рыбка отказалась отвечать на вопросы CNN про Олега Дерипаску

Российские спецслужбы запретили модели Анастасии Вашукевич ( ) публично высказываться о бизнесмене Олеге Дерипаске. Об этом Вашукевич заявила в интервью CNN.

Корреспондент канала напомнил модели, что в прошлом году она предложила рассказать о связях российских депутатов с Дональдом Трампом и заявила о существовании записей разговоров Дерипаски о вмешательстве в выборы президента США.

Вашукевич отказалась отвечать на вопросы про Дерипаску, заявив, что после задержания в России ей «четко объяснили, что надо говорить, а что нет». На вопрос, кто с ней общался, девушка ответила, что это были «российские агенты».

«Они сказали мне: „Не трогай больше Олега Дерипаску“», — сказала Вашукевич.

Настя Рыбка пообещала американской прессе рассказать о связях Олега Дерипаски и российских депутатов с американскими политиками после того, как в феврале 2018 года ее, а также ее «наставника» Алекса Лесли и еще несколько человек задержали в Таиланде за проведение секс-тренингов.

В январе 2019 года Рыбка и Лесли были приговорены к условному сроку и депортированы в Россию. В аэропорту Шереметьево их задержали; полиция объяснила это уголовным делом о вовлечении в занятие проституцией. Через пять дней обоих освободили из полиции.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального попросил СК возбудить уголовное дело против Дерипаски, утверждая, в частности, что уголовное дело против Насти Рыбки и Алекса Лесли в России завели «по поручению и за вознаграждение» от бизнесмена и приближенных к нему людей.