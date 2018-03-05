Настя Рыбка рассказала о существовании записей разговоров Дерипаски про вмешательство в американские выборы

The New York Times
16:36, 5 марта 2018
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Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, рассказала корреспонденту The New York Times, что располагает аудиозаписями разговоров миллиардера Олега Дерипаски о вмешательстве в выборы президента США.

По словам Рыбки, «у Дерипаски был план насчет выборов». Она утверждает, что у нее есть 16-18 часов записей разговоров бизнесмена, в том числе с тремя людьми, которых она считала американцами. Эти разговоры велись на английском.

Рыбка заявила, что сделала записи в августе 2016 года. О содержании разговоров она ничего не сказала.

Ранее Настя Рыбка вместе с Александром Кирилловым, известным как Алекс Лесли, написала обращение в посольство США с просьбой о предоставлении убежища. Рыбка утверждала, что может рассказать о связях окружения Дональда Трампа с российскими чиновниками.

Анастасия Вашукевич стала известна после того, как оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование о ее отдыхе в компании Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. По словам Навального, этот отдых был оплачен бизнесменом, что является взяткой вице-премьеру. Расследование в значительной степени опиралось на фотографии из инстаграма Насти Рыбки.
26 февраля в Таиланде задержали десятерых участников секс-тренинга, включая Настю Рыбку и Алекса Лесли, их обвиняют в незаконном предпринимательстве.
С Олегом Дерипаской ранее сотрудничал Пол Манафорт — руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа с июня по август 2016 года. Манафорт является одним из главных фигурантов американского расследования о вмешательстве России в выборы президента США.

Настя Рыбка в Таиланде

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