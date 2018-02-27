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Настя Рыбка пообещала рассказать американской прессе о контактах российских депутатов с Трампом

Настя Рыбка
14:55, 27 февраля 2018
Надежный источник

В инстаграме Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, появился видеоролик, в котором она предлагает американской прессе сведения о контактах российских депутатов с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом и самим Трампом.

В видео Настя Рыбка, задержанная в Таиланде, говорит, что ее хотят «закрыть надолго». Раньше она не готова была говорить с американскими журналистами, но теперь согласна передать им информацию.

«Жду ваших предложений. Жду вас в тайской тюрьме», — заявила Рыбка и подчеркнула, что пообщается с журналистами, если они смогут ее найти живой.

Она также опубликовала телефон человека, с которым предлагает связаться американским журналистам через WhatsApp. В еще одном посте в инстаграме Рыбки, который написан от третьего лица, говорится, что Анастасия заболела в тайской тюрьме. Ей и еще шестерым задержанным разрешили выйти под залог, но затем лишили тайских виз и отправили в центр для нелегальных мигрантов. В этой же записи говорится, что представитель российского консульства предлагал Насте сознаться в незаконной трудовой деятельности и согласиться на депортацию в Россию.

В записи также говорится, что Настя Рыбка обращается к США за помощью и просит предоставить политическое убежище «10 репрессируемым членам команды, которых Россия достала» в Таиланде.

Анастасия Вашукевич вместе с Александром Кирилловым (Алекс Лесли) и еще восемью россиянами была задержана в Таиланде 26 февраля 2018 года за незаконную предпринимательскую деятельность. Поводом для задержания стали секс-тренинги, организованные Алексом Лесли.
Настя Рыбка известна как фигурант расследования Алексея Навального, из которого следует, что она отдыхала на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании вице-премьера Сергея Приходько.
Дерипаска подал в суд на Рыбку и Лесли, обвинив их в публикации личных данных. По требованию суда расследование о Насте Рыбке было удалено с сайта Навального, но оно доступно на ютьюбе и других ресурсах.
Пол Манафорт обвиняется в США в заговоре против государства в связи с лоббистской работой на бывшего президента Украины Виктора Януковича. Манафорт был главой предвыборного штаба Дональда Трампа летом 2016 года. Также известно, что он работал на Олега Дерипаску.
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