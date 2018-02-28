Алекс Лесли и Настя Рыбка попросили политического убежища в США

Алекс Лесли (Александр Кириллов), задержанный в Таиланде за проведение секс-тренинга, написал письмо в консульство США с просьбой о политическом убежище, сообщает RT.

«В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация, и мы очень сильно рискуем нашими жизнями», — говорится в письме, копия которого есть у RT.

Факт обращения в консульство США с просьбой об убежище также подтвердил RT представитель Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), задержанной в Таиланде вместе с Лесли.

Настя Рыбка ранее в своем инстаграме обратилась к «американской прессе» с предложением рассказать «недостающие детали паззла» о связи российских депутатов «со всей этой шумихой с выборами в США». Рыбка также сообщила, что просит США предоставить убежище ей и другим задержанным в Таиланде за секс-тренинг.