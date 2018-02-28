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Алекс Лесли и Настя Рыбка попросили политического убежища в США

RT
10:35, 28 февраля 2018
Требует подтверждения

Алекс Лесли (Александр Кириллов), задержанный в Таиланде за проведение секс-тренинга, написал письмо в консульство США с просьбой о политическом убежище, сообщает RT.

«В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация, и мы очень сильно рискуем нашими жизнями», — говорится в письме, копия которого есть у RT.

Факт обращения в консульство США с просьбой об убежище также подтвердил RT представитель Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), задержанной в Таиланде вместе с Лесли.

Настя Рыбка ранее в своем инстаграме обратилась к «американской прессе» с предложением рассказать «недостающие детали паззла» о связи российских депутатов «со всей этой шумихой с выборами в США». Рыбка также сообщила, что просит США предоставить убежище ей и другим задержанным в Таиланде за секс-тренинг.

В начале февраля Алексей Навальный опубликовал расследование о том, что Олег Дерипаска отдыхал на яхте в Норвегии с российским вице-премьером Сергеем Приходько. Расследование во многом было основано на публикациях в инстаграме Насти Рыбки, находившейся на яхте с Дерипаской.
Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку и ее «наставника» Алекса Лесли, обвинив их в раскрытии информации о его частной жизни. В качестве обеспечительной меры по иску суд потребовал запретить распространение этой информации. По требованию Роскомнадзора информация была удалена из ряда СМИ, инстаграма, а также с сайта Алексея Навального.
26 февраля Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще восемь человек были задержаны в Таиланде по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности. Поводом для задержания стал секс-тренинг для туристов. Настя Рыбка заявляла, что связывает арест в Таиланде с расследованием Навального.

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