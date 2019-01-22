ФБК попросил СК возбудить против Дерипаски уголовные дела об организации проституции и даче взятки

Фонд борьбы с коррупцией попросил Следственный комитет России возбудить уголовное дело против бизнесмена Олега Дерипаски по нескольким статьям.

Как следует из заявления, в ФБК считают, что уголовное дело против Насти Рыбки и Алекса Лесли было возбуждено «по поручению и за вознаграждение» от Дерипаски и . В связи с этим последних следует привлечь за дачу взятки, а сотрудников правоохранительных органов — за получение взятки и незаконное уголовное преследование, сказано в документе.

ФБК также считает, что Олега Дерипаску нужно привлечь к ответственности за организацию занятия проституцией — «поскольку им <…> была сформирована группа лиц, систематически проводящая кастинги, организующая логистику, проживание и оказание услуг проституции Дерипаске О. В., а также его знакомым, в том числе должностным лицам в целях дачи взяток».

Материалы, которые публиковала модель Настя Рыбка, легли в основу прошлогоднего расследования ФБК о пребывании вице-премьера Сергея Приходько на яхте вместе с Олегом Дерипаской. ФБК считает, что Дерипаска оплатил отдых Приходько, дав, таким образом, ему взятку.

В 2018 году Настя Рыбка и ее «наставник» Алекс Лесли провели несколько месяцев в таиландской тюрьме за незаконное проведение секс-тренингов. В январе их депортировали в Москву, где они были немедленно задержаны по делу о вовлечении в занятие проституцией.