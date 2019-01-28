Главную премию Гильдии киноактеров получил фильм «Черная пантера»

В Лос-Анджелесе прошла 25-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США.

Главную награду — за лучший актерский состав в художественном фильме — получил супергеройский блокбастер «Черная пантера». Этот фильм также удостоен премии за лучшую команду каскадеров.

Приз за лучшую женскую роль получила Гленн Клоуз («Жена»). Премией за лучшую мужскую роль награжден Рами Малек («Богемская рапсодия»). Лучшей актрисой второго плана стала Эмили Блант («Тихое место»); лучшим актером второго плана — Махершала Али («Зеленая книга»).

Премию за лучший актерский ансамбль в драматическом сериале получила команда сериала «Это мы». Среди комедийных сериалов аналогичной награды удостоен актерский состав «Удивительной миссис Мейзел».

Полный список победителей премии можно посмотреть здесь.

Премия Гильдии киноактеров США наряду с «Золотым глобусом», как считается, позволяет предсказать главных претендентов на получение премии «Оскар».

Номинанты на «Оскар» были объявлены 22 января. «Черная пантера» и «Богемская рапсодия» претендуют на награду за лучший фильм. Рами Малек и Гленн Клоуз номинированы в категориях «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

Претенденты на «Оскар» Что нужно знать о номинантах на «Оскар-2019». В одном абзаце