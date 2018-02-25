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Вокруг шум: «Черная Пантера» Саундтрек от Кендрика Ламара, похвала от Мишель Обамы и атака ботов в твиттере
В российский прокат 26 февраля выходит фильм «Черная Пантера», снятый по одноименной серии комиксов Marvel. Черная Пантера — это ТʼЧалла, супергерой и король вымышленной африканской страны Ваканда. Мировая премьера картины состоялась в начале февраля; в США она сразу побила несколько рекордов по сборам, став одним из самых кассовых фильмов студии Marvel. «Медуза» рассказывает обо всем, что поможет подготовиться к просмотру «Черной Пантеры».
Трейлеры и тизеры
В отличие от других фильмов студии Marvel у «Черной Пантеры» не так много промоматериалов: несколько трейлеров и серия постеров. Зато студия выпустила плакат к китайскому Новому году!
Помимо трейлеров на ютьюб-канале Marvel появилось несколько роликов, в которых актеры рассказывают о важных моментах фильма. Например, о Ваканде.
Или о своих героях.
Саундтрек
Саундтрек «Черной Пантеры» спродюсировал рэпер Кендрик Ламар. Над альбомом работали The Weeknd, SZA, Джорджа Смит, Khalid и еще несколько американских музыкантов. В «Black Panther: The Album» вошло 14 композиций. Ознакомиться с ними можно ниже.
А у песни Ламара и SZA «All The Stars» уже появился клип.
Фильм понравился Мишель Обаме, Уиллу Смиту и Вупи Голдберг
Бывшая первая леди США Мишель Обама поблагодарила съемочную группу «Черной Пантеры» и поздравила ее с успехом картины. «Благодаря вам молодые люди наконец увидят на большом экране супергероев, которые похожи на них. Мне понравился фильм; я уверена, что он вдохновит людей разного происхождения выкладываться по полной и искать силы быть героями их собственных историй», — написала Обама в своем твиттере.
Также «Черную Пантеру» похвалила Вупи Голдберг. «Доверьтесь мне, когда я говорю вам посмотреть этот фильм. Он намного глубже, чем вы могли подумать», — сообщила актриса.
Актеру Уиллу Смиту так понравился фильм, что он записал видеообращение для Чедвика Боузмана, Майкла Б. Джордана и Лупиты Нионго, которые исполнили главные роли в картине. «То, что вы сделали — это потрясающе», — сказал Смит.
Подростки хотели попасть в кино по одному билету. И прославились
В Калифорнии два друга решили пройти на «Черную Пантеру» по одному билету. Они построили «человеческую пирамиду», и, прикрывшись плащом, подошли к кассе кинотеатра. К сожалению, сотрудник кинотеатра понял, что перед ним не «длинный человек», а подростки, и не пустил друзей на сеанс. Зато видео с «длинным человеком» стало вирусным и набрало 450 тысяч лайков в твиттере.
Боты пытались начать кампанию против «Черной Пантеры». Ничего не вышло
В середине февраля в твиттере начали распространяться фотографии американок, которых якобы избили перед сеансом «Черной Пантеры». «Черные головорезы зверски напали на меня на премьере „Черной Пантеры“. Они говорили, что белым не позволено смотреть этот фильм», — гласил один из твитов.
В социальных сетях также распространялись фейковые новости о нападениях на белых американцев в кинотеатрах. На момент написания материала, аккаунты, выкладывающие фотографии и писавшие о стычках, удалены.
Пользователи твиттера начали троллить ботов в ответ. Например, некоторые придумывали сообщения о новых жертвах неизвестных хулиганов. Так, один из пользователей рассказал о нападении «группы черных подростков» на Двуликого из «Темного рыцаря».