Вокруг шум: «Черная Пантера» Саундтрек от Кендрика Ламара, похвала от Мишель Обамы и атака ботов в твиттере

В Калифорнии два друга решили пройти на «Черную Пантеру» по одному билету. Они построили «человеческую пирамиду», и, прикрывшись плащом, подошли к кассе кинотеатра. К сожалению, сотрудник кинотеатра понял, что перед ним не «длинный человек», а подростки, и не пустил друзей на сеанс. Зато видео с «длинным человеком» стало вирусным и набрало 450 тысяч лайков в твиттере.