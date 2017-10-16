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Герой. Легенда. Король. Вышел трейлер «Черной Пантеры»

Meduza
14:44, 16 октября 2017

Студия Marvel выпустила второй трейлер фильма «Черная Пантера». В ролике Т'Чалла — король вымышленной африканской страны Ваканды — в костюме «Черной Пантеры» прыгает с летящего самолета, бегает по стенам и голыми руками отрывает колесо от автомобиля.

Marvel Studios' Black Panther - Official Trailer
Marvel Entertainment

Дублированная версия:

Чёрная Пантера - Второй трейлер
MARVEL Россия

«Черную Пантеру» снял режиссер фильма «Крид: Наследие Рокки» Райан Куглер. В картине снялись Энди Серкис, Стерлинг К. Браун и Мартин Фриман.

Фильм выйдет в феврале 2018 года.

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