Герой. Легенда. Король. Вышел трейлер «Черной Пантеры»

Студия Marvel выпустила второй трейлер фильма «Черная Пантера». В ролике Т'Чалла — король вымышленной африканской страны Ваканды — в костюме «Черной Пантеры» прыгает с летящего самолета, бегает по стенам и голыми руками отрывает колесо от автомобиля.

Marvel Studios' Black Panther - Official Trailer Marvel Entertainment

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Чёрная Пантера - Второй трейлер MARVEL Россия

«Черную Пантеру» снял режиссер фильма «Крид: Наследие Рокки» Райан Куглер. В картине снялись Энди Серкис, Стерлинг К. Браун и Мартин Фриман.

Фильм выйдет в феврале 2018 года.