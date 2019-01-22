Что нужно знать о номинантах на «Оскар-2019». В одном абзаце

В Лос-Анджелесе назвали претендентов на «Оскар». Фаворита нет, но есть 10 номинаций у «Фаворитки» (😉) и столько же у «Ромы» (идет не в кино, а на Netflix); у фильмов «Звезда родилась» и «Власть» — по 8 номинаций, у «Черного клановца» — 6, у «Зеленой книги» — 5. Альфонсо Куарон выдвинут как режиссер, продюсер, сценарист и даже оператор. Для блокбастеров хотели придумать отдельную категорию, но не стали: теперь «Черная пантера» (впервые в истории супергеройского кино!) может стать лучшим фильмом. Первая номинация у Адама Драйвера, ура! 25-летняя учительница из Мексики Ялица Апарисио впервые сыграла в кино — и теперь может стать лучшей актрисой. Ее конкурентка — Леди Гага (еще она номинирована за лучшую песню). Претенденты на лучшую мужскую роль — Рами Малек (переодевался во Фредди Меркьюри), Вигго Мортенсен и Кристиан Бэйл (набирали много килограммов для своих ролей), а также Брэдли Купер (сам впервые снял фильм). Церемония пройдет 24 февраля, кто ее будет вести, непонятно. Кевин Харт точно не будет.

Фото в анонсе: Carlos Somonte / Netflix