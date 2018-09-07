Организаторы «Оскара» передумали вручать премию за лучший «популярный фильм»

Американская киноакадемия отложила учреждение номинации «Оскара» за выдающиеся достижения в области популярного кино. Новая категория не будет представлена на предстоящей 91-й церемонии вручения премии, которая пройдет в Лос-Анджелесе в феврале 2019 года, говорится в официальном сообщении на сайте организации.

Причиной такого решения стала негативная реакция профессионального сообщества из-за непонятных критериев выдвижения фильмов в этой номинации. Кроме того, киноакадемия признала, что учреждение новой категории по прошествии девяти месяцев года создало бы проблемы для фильмов, которые только вышли в прокат.

В заявлении киноакадемии сказано, идея учреждения категории «за популярный фильм» требует дальнейшего изучения и обсуждения.