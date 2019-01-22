Объявлены номинанты на «Оскар». На награду за лучший фильм претендуют «Черная пантера» и «Богемская рапсодия»

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар».

За награду за лучший фильм будут бороться: «Черная пантера», «Черный клановец», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Власть» и «Фаворитка».

На «Оскар» за режиссуру номинированы: Альфонсо Куарон («Рома»), Адам Маккей («Власть»), Спайк Ли («Черный клановец»), Павел Павликовский («Холодная война») и Йоргос Лантимос с «Фавориткой».

На награду лучшему актеру претендуют: Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Уиллем Дефо («На пороге вечности»), Кристиан Бэйл («Власть») и Рами Малек («Богемская рапсодия»).

Лучшей актрисой может стать: Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Ялица Апарисио («Рома») и Леди Гага («Звезда родилась»).

В категории «Лучшая актриса второго плана» на награды претендуют: Эмма Стоун и Рэйчел Вайс за «Фаворитку», Эми Адамс («Власть»), Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить») и Марина Де Тавира («Рома»).

На «Оскар» лучшему актеру второго плана выдвинуты: Махершала Али («Зеленая книга»), Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Адам Драйвер («Черный клановец»), Сэм Эллиотт («Звезда родилась») и Сэм Рокуэлл («Власть»).

В категории «Лучший полнометражный анимационный фильм» представлены: «Суперсемейка 2», «Человек-паук: Через вселенные», «Ральф против интернета», «Остров собак» и «Мирай из будущего».

Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

Церемония вручения «Оскаров» в 2019 году пройдет в Лос-Анджелесе 24 февраля.