Песков отрицает отправку российских наемников в Венесуэлу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке в Венесуэлу российских наемников для охраны Николаса Мадуро.

«Да нет, конечно», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в программе «Москва. Кремль. Путин». «У страха глаза велики», — с улыбкой добавил Песков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в Венесуэлу для охраны президента Мадуро отправились около 400 российских наемников из .

23 января спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его действия поддержали США и большинство латиноамериканских стран. Евросоюз предложил назначить новые выборы в стране. Россия, Мексика, Турция и ряд других стран поддержали действующего президента Николаса Мадуро.