Песков отрицает отправку российских наемников в Венесуэлу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об отправке в Венесуэлу российских наемников для охраны Николаса Мадуро.
«Да нет, конечно», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в программе «Москва. Кремль. Путин». «У страха глаза велики», — с улыбкой добавил Песков.
Ранее агентство Reuters сообщило, что в Венесуэлу для охраны президента Мадуро отправились около 400 российских наемников из ЧВК «Вагнер».
23 января спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его действия поддержали США и большинство латиноамериканских стран. Евросоюз предложил назначить новые выборы в стране. Россия, Мексика, Турция и ряд других стран поддержали действующего президента Николаса Мадуро.