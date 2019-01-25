Reuters: наемники из ЧВК «Вагнер» отправились в Венесуэлу охранять Николаса Мадуро

Российские наемники из так называемой отправились в Венесуэлу для охраны президента Николаса Мадуро, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к организации.

По словам одного из источников, одна группа наемников прибыла туда перед президентскими выборами в мае 2018 года (осталась ли она в стране, из публикации неясно), другая — недавно. Россияне якобы прилетели в Венесуэлу не из РФ, а из других стран, где находились с заданиями.

Евгений Шабаев, который упоминается в СМИ как атаман хуторского казачьего общества Ховрино и нередко комментирует новости про ЧВК «Вагнер», рассказал со ссылкой на источники, что в Венесуэле может быть до 400 человек наемников из России и что в их задачи якобы входит не допустить задержания президента его собственными охранниками, среди которых могут быть сторонники оппозиции.

В Венесуэле на фоне критического положения в экономике несколько лет продолжается политический кризис. 23 января на масштабной акции протеста лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента; его поддержали США и многие страны Южной Америки. Россия встала на сторону президента Николаса Мадуро, который остается у власти.