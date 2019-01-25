Певец Крис Браун подал иск о клевете против 24-летней француженки, обвинившей его в изнасиловании

Адвокат американского певца Криса Брауна потребовал привлечь к уголовной ответственности 24-летнюю жительницу Парижа, заявившей в полицию, что исполнитель ее изнасиловал, сообщают The Hollywood Reporter и TMZ.

Адвокат Рафаэль Чич подал в прокуратуру Парижа иск к женщине, названной как «мисс К.», за «порочащее обвинение, совершенное 18 января 2019 года». В иске он сослался на закон о клевете, предусматривающий наказание до пяти лет лишения свободы.

Крис Браун, его друг и охранник были задержаны 21 января в Париже после того, как 24-летняя женщина по имени Карима сообщила в полицию об изнасиловании, совершенном в ночь на 16 января. Спустя день Брауна освободили из-под стражи без предъявления обвинений. Расследование дела продолжается.

В 2009 году Криса Брауна приговорили к условному сроку за избиение певицы Рианны, с которой он тогда встречался. В 2015 году у артиста истек испытательный срок по этому делу.