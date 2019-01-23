Певца Криса Брауна, обвиненного в изнасиловании, выпустили на свободу

Американский певец Крис Браун отверг выдвинутые против него обвинения в изнасиловании.

«Я хочу, чтобы это было совершенно ясно, это ложь». — написал Крис Браун в инстаграме под картинкой с надписью «Эта сука лжет».

Как сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру, Брауна освободили из-под стражи. Расследование дела об изнасиловании продолжается. Официальных обвинений певцу пока не предъявлено.

Крис Браун, его друг и телохранитель были задержаны 21 января в Париже после того, как 24-летняя женщина сообщила в полицию об изнасиловании, совершенном в ночь на 16 января.

В 2009 году Крис Браун был осужден условно за избиение певицы Рианны, с которой тогда встречался. В 2015 году у него истек испытательный срок по этому делу.