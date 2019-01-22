Певец Крис Браун задержан в Париже по делу об изнасиловании

Полиция Парижа задержала 21 января американского певца Криса Брауна и еще двух человек после того, как 24-летняя женщина обвинила их в изнасиловании, сообщают Associated Press и Reuters со ссылкой на источники.

Вместе с 29-летним певцом под стражу заключили его телохранителя и друга, сообщает французский журнал Closer. Источник AP сообщил, что Брауна подозревают в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах и правонарушении, связанном с наркотиками. У следствия есть еще два дня, чтобы решить, отпустить певца или предъявить ему обвинения.

24-летняя женщина, имя которой не раскрывается, утверждает, что Крис Браун изнасиловал ее в ночь на 16 января в номере отеля в Париже. Она рассказала, что познакомилась с певцом в клубе, после чего в компании других женщин пошла с ним в отель. Согласно показаниям женщины, Браун изнасиловал ее, когда они остались наедине. Она утверждает, что друг и охранник певца также надругались над ней.

Представители звукозаписывающего лейбла Sony Music, с которым работает артист, пока не комментировали сообщения о его задержании.

В 2009 году Крис Браун был осужден за избиение певицы Рианны, с которой тогда встречался. В 2015 году у него истек испытательный срок по этому делу.