Путин поговорил по телефону с Мадуро

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и выразил ему свою поддержку в связи с политическим кризисом в стране, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин «подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права», сказано в сообщении. Мадуро, в свою очередь, поблагодарил Путина «за принципиальную позицию Российской Федерации».

23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Действующего президента Мадуро, у которого в январе начался второй срок правления, парламент считает узурпатором власти. Гуайдо поддержали США и значительная часть южноамериканских стран.

Россия, наряду с Боливией, Мексикой, Турцией, Кубой и рядом других государств, заявила, что считает Мадуро легитимным руководителем Венесуэлы.