Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал политиков, предложивших простить жителям отдельных регионов России долги за газ, как это сделал суд в Грозном.

В заявлении Кадырова, опубликованном на его сайте, сказано, что отдельные политики и СМИ «превратили данную проблему в шоу». Он считает, что заявления политиков и СМИ о том, что суд «списал» долги с жителей Чечни, вводят граждан в заблуждение. «Суд не списал ни одного рубля», — заявил Кадыров, подчеркнув, что работа по взысканию долгов продолжается.

Кадыров добавил, что в Чечне долгое время не вели четкий учет потребителей газа, из-за чего в списки попали люди, которые уехали из республики или погибли во время военных действий. «Естественно, ни у кого нет возможности платить за газ, который не потреблял, или платить по пять раз за один и тот же кубометр газа», — сказал он.

Прокуратура Чечни 17 января объявила, что по ее иску была списана задолженность жителей Грозного за газ в размере девяти миллиардов рублей. Позже сообщение было отредактировано, из него убрали сумму долга.

После этого депутаты законодательных собраний нескольких российских регионов обратились в прокуратуры с просьбой рассмотреть возможность такого же списания долгов.

В «Газпроме» заявили, что решение суда в Грозном противоречит правовым нормам и несправедливо по отношению к добросовестным плательщикам. Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать апелляцию ООО «Газпромежрегионгаз» на решение о списании долгов жителей республики.