Акции «Роснефти» подешевели на фоне политического кризиса в Венесуэле

Котировки акций «Роснефти» на торгах на Московской бирже снизились почти на 2,5%. По состоянию на 14:00 мск, ценные бумаги госкомпании торгуются у отметки в 410 рублей. Столь дешево акции «Роснефти» предыдущий раз стоили в декабре 2018 года.

Аналитики связывают снижение стоимости акций госкомпании с политическим кризисом в Венесуэле. «Роснефть» заплатила за венесуэльскую нефть аванс в 6,5 миллиарда долларов. На конец сентября, как сообщала «Роснефть», Венесуэле оставалось поставить нефть на 3,1 миллиарда долларов. Минэкономразвития РФ оценивает объем накопленных инвестиций «Роснефти» в венесуэльские месторождения в 3,5 миллиарда долларов.

В свою очередь пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в ответ на просьбу радиостанции «Говорит Москва» прокомментировать ситуацию в Венесуэле заявил: «Какой повод у нас для комментария? Какие потери? Там ничего не произошло».

23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, 35-летний Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Гуайдо признали законным президентом США и ряд других стран. Россия, в свою очередь, заявила что поддерживает президента Николаса Мадуро. О поддержке действующего президента также объявили и некоторые другие страны, например Иран, Турция и Куба.