The Bell: блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте

Платежная блокчейн-платформа на базе Telegram будет запущена в марте, сообщает The Bell со ссылкой на рассылку для инвесторов проекта и источники.

Как следует из публикации, в январе тестовую версию платформы покажут инвесторам, а февраль уйдет на «поиск ошибок и недоработок».

Ранее «Ведомости» писали, что платформу TON планируют запустить до конца осени 2018 года.