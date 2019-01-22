Перейти к материалам

The Bell: блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте

The Bell
Требует подтверждения

Платежная блокчейн-платформа TON на базе Telegram будет запущена в марте, сообщает The Bell со ссылкой на рассылку для инвесторов проекта и источники.

Как следует из публикации, в январе тестовую версию платформы покажут инвесторам, а февраль уйдет на «поиск ошибок и недоработок».

Сроки запуска новой блокчейн-платформы уже не раз переносились. Изначально запуск тестовой сети для TON планировался на второй квартал 2018 года. К концу 2018 года предполагалось запустить стабильную платформу и кошелек Telegram Wallet.

The Bell

Ранее «Ведомости» писали, что платформу TON планируют запустить до конца осени 2018 года.

Читайте также