The Bell: блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте
Требует подтверждения
Платежная блокчейн-платформа TON на базе Telegram будет запущена в марте, сообщает The Bell со ссылкой на рассылку для инвесторов проекта и источники.
Как следует из публикации, в январе тестовую версию платформы покажут инвесторам, а февраль уйдет на «поиск ошибок и недоработок».
Сроки запуска новой блокчейн-платформы уже не раз переносились. Изначально запуск тестовой сети для TON планировался на второй квартал 2018 года. К концу 2018 года предполагалось запустить стабильную платформу и кошелек Telegram Wallet.
Ранее «Ведомости» писали, что платформу TON планируют запустить до конца осени 2018 года.