«Ведомости»: блокчейн-платформа Telegram запустится до конца осени
Блокчейн-платформа TON, разрабатываемая командой мессенджера Telegram, будет запущена в тестовом режиме до конца осени 2018 года. Об этом говорится в рассылке компании инвесторам, с которой ознакомились «Ведомости».
Разработчики уверяют, что успешно завершили разработку большинства критических компонентов, необходимых для запуска тестовой версии, и платформа готова уже на 70%.
Основатель Telegram Павел Дуров не стал комментировать газете эту информацию.
По словам человека, знакомого с деталями разработки TON, написанная часть системы — новый способ обмена данными, почти полностью децентрализованный. Уже над этими низкоуровневыми протоколами будет завершена дополнительная надстройка в виде самого блокчейна и, в принципе, TON будет готов к запуску, указывает он.