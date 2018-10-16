«Ведомости»: блокчейн-платформа Telegram запустится до конца осени

Блокчейн-платформа TON, разрабатываемая командой мессенджера Telegram, будет запущена в тестовом режиме до конца осени 2018 года. Об этом говорится в рассылке компании инвесторам, с которой ознакомились «Ведомости».

Разработчики уверяют, что успешно завершили разработку большинства критических компонентов, необходимых для запуска тестовой версии, и платформа готова уже на 70%.

Основатель Telegram Павел Дуров не стал комментировать газете эту информацию.