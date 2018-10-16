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«Ведомости»: блокчейн-платформа Telegram запустится до конца осени

Ведомости
06:50, 16 октября 2018
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Блокчейн-платформа TON, разрабатываемая командой мессенджера Telegram, будет запущена в тестовом режиме до конца осени 2018 года. Об этом говорится в рассылке компании инвесторам, с которой ознакомились «Ведомости».

Разработчики уверяют, что успешно завершили разработку большинства критических компонентов, необходимых для запуска тестовой версии, и платформа готова уже на 70%.

Основатель Telegram Павел Дуров не стал комментировать газете эту информацию.

По словам человека, знакомого с деталями разработки TON, написанная часть системы — новый способ обмена данными, почти полностью децентрализованный. Уже над этими низкоуровневыми протоколами будет завершена дополнительная надстройка в виде самого блокчейна и, в принципе, TON будет готов к запуску, указывает он.

Ведомости
В начале 2018 года команда Павла Дурова привлекла от инвесторов 1,7 миллиарда долларов на разработку блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). В системе будет использоваться собственная криптовалюта Gram. Разработчики утверждают, что TON сможет обрабатывать транзакции быстрее Bitcoin и Ethereum и по скорости платежей будет конкурировать с Visa и Mastercard.

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