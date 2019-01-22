Певец Эмин Агаларов отменил тур по США. Ему не удалось договориться со спецпрокурором Робертом Мюллером

Поп-певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов отложил гастрольный по США и Канаде. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Агаларов не уточнил, на какой срок отложена поездка и почему. «Эта ситуация происходит против моей воли», — написал он.

Адвокат певца Скотт Балбер заявил CNN, что причиной отмены тура стали неудачные переговоры с аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера и Конгрессом о формате показаний Агаларова по делу о российском вмешательстве в американские выборы.

По словам Балбера, Агаларов готов приехать в США и дать показания, но не хочет, чтобы его вызывали повесткой. В случае ее принятия певец попадет под юрисдикцию США и сам может стать объектом разбирательства, если его показания покажутся Мюллеру и Конгрессу неполными.

Спецпрокурор Роберт Мюллер и Конгресс хотят допросить Эмина Агаларова по поводу его участия в организации адвоката Натальи Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим в 2016 году. Ранее сообщалось, что Агаларов не намерен ехать в США для дачи показаний.

В 2018 году Национальный комитет Демократической партии США подал иск о взломе своих компьютерных сетей. Ответчиками по иску выступают в том числе Эмин Агаларов и его отец, президент Crocus Group Араз Агаларов — из-за их с Дональдом Трампом и его семьей.