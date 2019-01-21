Суд закрыл дело жителя Барнаула Даниила Маркина. Его обвиняли в экстремизме из-за мема про воскрешение Джона Сноу

Железнодорожный районный суд в Барнауле прекратил уголовное дело в отношении 20-летнего Даниила Маркина, обвиняемого в экстремизме из-за мемов на религиозную тематику. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

Там объяснили, что в действиях Маркина не нашли состава преступления. Дело прекращено в связи с статьи 282 УК РФ.

«Пришла экспертиза, ненависть к верующим не выявлена! Решили закрыть дело по декриминализации, то есть без компенсаций. У меня не осталось сил, чтобы судиться еще один год ради возможных 100 [тысяч рублей], — написал Маркин во «ВКонтакте».

Даниила Маркина обвиняли в экстремизме (статья 282 УК) из-за сохраненных на его странице во «ВКонтакте» мемов. Один из них изображал героя сериала «Игра престолов» Джона Сноу, который по сюжету умер, но потом ожил. Картинку сопровождала надпись «Джон Сноу воскрес! Воистину воскрес!».

Дело Маркина получило резонанс летом 2018 года, после того, как стало известно про еще три аналогичных дела в Алтайском крае. Одна из других обвиняемых, жительница Барнаула Мария Мотузная уехала из России. В январе 2019 года дело против нее также было прекращено.