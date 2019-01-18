СК возбудил дело из-за поставки 30 тонн гнилой картошки для Росгвардии в Чечне

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий из-за поставки 30 тонн гнилого картофеля от комбината для дислоцированной в Грозном 46-й бригады оперативного назначения войск Росгвардии. Об этом пишет РБК со ссылкой на постановление о возбуждении дела.

Подозреваемым по делу проходит заместитель командира спецназа «Авангард» Росгвардии полковник Олег Кондратьев. По версии следствия, он приказал принять на склад гнилой картофель в июле 2018 года. В то время полковник был начальником тыла 46-й бригады.

В результате приказа Кондратьева на складе сгнили 19 тонн картофеля, что причинило государству ущерб на более чем 800 тысяч рублей. Следствие считает, что полковник действовал «умышленно, явно выходя за пределы его полномочий, из иной личной заинтересованности».

В Росгвардии заявили, что ведомство само обратилось в военную прокуратуру после внутренней проверки, которая выявила нарушения в действиях Кондратьева. После возбуждения уголовного дела полковника отстранили от службы.

В августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального заявил, что комбинат «Дружба народов» поставляет в Росгвардию продукты по завышенным ценам.

Из-за этого глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль, а позже подал против него иск, требуя миллион рублей компенсации. Суд вернул иск Золотова из-за найденных в нем недостатков.

В декабре стало известно, что ФАС по просьбе ФСБ возбудила дело о поставках еды в Росгвардию по завышенным ценам. Главная военная прокуратура организовала проверку в отношении «Дружбы народов».