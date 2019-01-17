В Амурске завели дело о клевете из-за видео с похорон криминального авторитета

Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете из-за сообщений об участии сотрудников правоохранительных органов в похоронах криминального авторитета в городе Амурске Хабаровского края.

В начале января житель Амурска Виктор Торопцев опубликовал в соцсетях видео с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина, на которых, якобы присутствовали начальник городской полиции и прокурор города.

«В информационных сообщениях содержатся ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов», — отметили в СК.

14 января Виктора Торопцева арестовали на 10 суток по обвинению в управлении автомобилем с недействительными правами.

17 января в Комсомольске-на-Амуре был проведен обыск у знакомого Торопцева Михаила Потапенкова, который репостнул видео с похорон в соцсетях.