Житель Амурска, опубликовавший видео с похорон криминального авторитета, арестован на 10 суток. Полиция объявила его права недействительными

Виктор Торопцев из Амурска, который распространял видео с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина, арестован на 10 суток.

Как сообщил сам Торопцев «МБХ Медиа», его обвинили по статье 12.7.2. КоАП («Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами»).

В знак протеста Торопцев объявил голодовку.

Виктор Торопцев в начале января опубликовал в соцсетях видео с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина, на которых якобы присутствовали начальник городской полиции и прокурор города. В МВД заявили, что начали проверку по факту публикации видео, а также пообещали подать в суд иск о защите чести и достоинства.

12 января Торопцев был задержан за управление автомобилем с недействительными правами. Торопцева доставили в полицию, а водительское удостоверение изъяли. Сам он утверждает, что у него действующие права. Через несколько часов после задержания Торопцева отпустили, составив протокол об административном нарушении.