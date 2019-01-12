«ОВД-Инфо»: в Амурске задержали блогера, который распространял видео с похорон криминального авторитета

В Амурске Хабаровского края полиция задержала блогера Виктора Торопцева, который распространял видео с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на местного жителя, который пожелал остаться анонимным.

Поводом для задержания, по словам источника, стало то, что у Торопцева якобы были недействительные права. Блогера собираются оставить в отделе полиции до понедельника; «ОВД-Инфо» пишет, что он объявил голодовку.

Издание пишет, что Торопцев не был автором видео и опубликовал видео с похорон Зарубина на ютьюбе и в инстаграме, указав первоисточник. После публикации ему стали угрожать неизвестные, а полицейские «забрали на беседу» из дома. Торопцев удалил видео по требованию полиции.

МВД информацию о задержании Торопцева не прокомментировало.

Ролик с похорон Зарубина появился в интернете с комментарием, что там якобы присутствовали начальник местной полиции и городской прокурор, а ради процессии в городе перекрыли дорогу. МВД заявило, что это не так, и пригрозило подать в суд иск о защите чести и достоинства. Полиция также сообщила, что человек, опубликовавший видео, состоит на учете; имелся ли в виду Виктор Торопцев, неизвестно.

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