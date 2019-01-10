Житель Амурска рассказал об участии полиции в похоронах криминального авторитета. В МВД все отрицают и грозят судом

Житель Амурска опубликовал видео с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина, в которых, по его словам, участвовали начальник местной полиции и городской прокурор.

В управлении МВД по Хабаровскому краю и региональной прокуратуре заявили РИА Новости, что представители ведомств не участвовали в похоронах, прошедших 8 января. В полиции заявили, что начали проверку по факту публикации видео, а также пообещали подать в суд иск о защите чести и достоинства.

В полиции назвали недостоверными сведения о том, что на время похорон в Амурске перекрыли движение — сотрудники ГИБДД выписали штрафы тем, кто пытался это сделать.

В МВД добавили, что человек, опубликовавший запись, состоит на учете в полиции. Во время беседы с полицейскими он не смог объяснить, почему выложил видео. «Видео уже удалено с ресурса, но разошлось по интернету», — отметили в МВД.