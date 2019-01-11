Компания миллиардера Аркадия Ротенберга получила 46 миллионов рублей на проведение антикоррупционных мероприятий

Компания «Гранат» выиграла тендер Общественной палаты на проведение мероприятий по развитию институтов гражданского общества, общественному контролю и противодействию коррупции. Информация об этом размещена на сайте госзакупок; на нее обратил внимание телеграм-канал «Малюта Скуратов».

В течение 2019 года компания «Гранат» должна провести в 20 регионах России 135 мероприятий: 77 круглых столов, 27 общественных слушаний, 27 семинаров, два форума и две конференции. Конкретные темы мероприятий в контракте не указаны. Цена контракта — 46 миллионов рублей.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, компанией «Гранат» владеет Аркадий Ротенберг — полный тезка крупного бизнесмена, который дружит с президентом России Владимиром Путиным и входит в рейтинг «королей госзаказа», который составляет российская версия Forbes. Состояние Ротенберга журнал оценивает в три миллиарда долларов.