Новые «короли госзаказа»: кто они? В рейтинге Forbes Аркадия Ротенберга обогнали малоизвестные бизнесмены

Компания «Петон» стала лидером рейтинга из-за того, что в 2016 году получила несколько госзаказов от «Газпрома» на общую сумму 176 миллиардов рублей. Эти деньги пошли на проектирование и строительство завода по производству сжиженного газа в Ленинградской области (126,7 миллиарда рублей) и строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале (47,7 миллиарда рублей). Оба контракта были заключены без конкурса по процедуре «закупка у единственного поставщика». Отказ от проведения тендера «Газпром» объяснил необходимостью «предотвращения угрозы» аварии.

Холдинг «Петон» был основан еще в 1990 году выходцем из Уфимского нефтяного технического университета Игорем Мнушкиным. Даже свое название холдинг получил в честь одного из изобретений — «ПЕрекрестноТОчная регулярная Насадка». Крупные госзаказы «Петон» начал получать только в последние годы. Если в 2013 году компания выиграла тендеров всего на 88,6 миллиона рублей, то в 2015 году — уже на 2,8 миллиарда рублей. Выручка компании за тот же период увеличилась с 694 миллионов до почти 1,9 миллиарда рублей.

Как выяснила «Медуза», увеличение объемов госзаказа совпало с появлением новых совладельцев «Петона»: Олега Полякова и Владимира Зайцева.

Олег Поляков стал совладельцем компании в 2015 году, получив сразу 49% акций. В «Петоне» он занял и менеджерскую позицию, став заместителем гендиректора по PR и GR (взаимодействию с органами государственной власти). До «Петона» он возглавлял завод «Уфимкабель» и был членом попечительского совета башкирского отделения Федерации кёкусинкай, которую возглавляет вице-премьер Юрий Трутнев.

Уже будучи совладельцем и менеджером «Петона», Поляков учредил ООО «Сандуны Одинцово», которая начала строительство филиала знаменитых бань на Рублевском шоссе. Совладельцем будущего банного комплекса является футболист Валерий Гладилин, который основал футбольные команды депутатов Госдумы и команду звезд эстрады «Старко». Сам Гладилин в 2004–2007 годах был членом Совета Федерации от Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, а когда его упразднили, избрался в Госдуму от партии «Единая Россия», где проработал до 2011 года.

В 2015 году в компанию пришел также и бывший вице-губернатор Смоленской области Владимир Зайцев. До перехода на госслужбу Зайцев работал первым заместителем гендиректора холдинга «Ингеоком» — одной из крупнейших строительных компаний 2000-х годов, построивших Лефортовский тоннель и торговый комплекс «Охотный Ряд» на Манежной площади в Москве, ледовый дворец спорта «Айсберг» и Центральный олимпийский стадион «Фишт» в Сочи. Зайцев возглавлял девелоперское направление — «Ингеоком-КРК». Эта компания владеет коммерческой недвижимостью, в том числе торговым центром «Атриум». Самому Зайцеву принадлежала компания «Главфудгрупп», один из крупнейших российских франчайзи сети быстрого питания KFC. Кроме того, в собственности Зайцева находилась «Высшая лига траст», владевшая 16% акций столичного спорткомплекса «Олимпийский».

Бывший чиновник забрал у Полякова функции по взаимодействию с госорганами, но про Смоленскую область не забыл: в том же 2015 году он пошел на выборы губернатора региона и набрал 2,03% голосов, заняв последнее место.

В следующем году Зайцев стал совладельцем «Петона». Доли в компании распределились следующим образом: по 40% оказалось у Мнушкина и Полякова, а 20% — у Зайцева. Кроме того, бывший чиновник забрал у Полякова функции по взаимодействию с госорганами.

Олег Зайцев — не единственный человек в «Петоне», который связан со Смоленской областью. В 2015-м году владельцем компании «Петон технолоджи», входящей в холдинг, стала москвичка Елена Гуськова. С 2009 года Гуськова была акционером «Смоленского банка» и работала главным бухгалтером московского филиала банка. В декабре 2013 года Центробанк отозвал лицензию у «Смоленского банка» из-за недостоверной отчетности и вывода активов. В январе 2017 года государственное Агентство по страхованию вкладов, проводившее инвентаризацию банка, подало к его акционерам иск о компенсации 13,77 миллиарда рублей неудовлетворенных требований кредиторов. Фамилии Гуськовой, в отличие от всех остальных совладельцев банка, в иске нет.

О репутации самой компании «Петон» известно немного: деловые СМИ, несмотря на многолетнюю историю «Петона», почти ничего не писали о нем. Правда, осенью 2016 года компания несколько раз упоминалась в связи с делом Захарченко. В частности, в программе «Человек и закон» говорилось, что руководство Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (ГУЭБиПК), в котором работал полковник Захарченко, могло покровительствовать «Петону».