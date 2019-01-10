Tesla прекращает продажу недорогих модификаций Model S и Model X

Компания Tesla с 14 января прекращает продажу электромобилей Model S и Model X с аккумулятором на 75 кВт*ч, которые были самыми недорогими в ее линейке.

Об этом написал в твитере основатель компании Илон Маск, не став уточнять причины, по которым принято решение о прекращении продаж этих версий электромобилей.

Цена Model S с аккумулятором на 75 кВт*ч начиналась от 66750 долларов, а Model X — от 72950 долларов.

Теперь за Model S придется заплатить минимум 84750 долларов за версию с аккумулятором на 100 кВт*ч. Model X обойдется в 87950 долларов.

В 2017 году Tesla представила Model 3, объявив его наиболее доступным в своей линейке. Однако, по разным причинам, достичь заявленных объемов производства этого электромобиля Tesla не смогла, в отношении компании, как сообщалось, было начато расследование о возможном обмане инвесторов.