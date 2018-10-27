ФБР заподозрило Tesla в обмане инвесторов

ФБР начало расследование в отношении компании Tesla по подозрению в обмане инвесторов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

ФБР проверяет, не завысила ли компания специально планы выпуска электромобиля в публичных заявлениях в 2017 году. По данным газеты, ФБР уже связалось с несколькими бывшими сотрудниками Tesla для допроса.

Основатель Tesla Илон Маск утверждал, что к концу 2017 года компания будет выпускать по 20 тысяч машин в месяц, однако этого не произошло; производить пять тысяч машин в неделю Tesla начала лишь в июне 2018 года, однако не смогла удержать этот показатель, пишет The Verge.

В августе Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Илона Маска в мошенничестве из-за его твитов о планах сделать Tesla частной. В итоге он заключил с комиссией соглашение, обязавшись уйти с поста председателя совета директоров и заплатить штраф в 20 миллионов долларов. Такой же штраф был назначен и компании.