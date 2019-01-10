Исаакиевский собор не перешел в пользование РПЦ. Распоряжение о его передаче церкви утратило силу

Распоряжение комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга о порядке передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви утратило силу.

В документе, датированном 30 декабря 2016 года, говорится, что договор о передаче собора в безвозмездное пользование нужно заключить в течение 24 месяцев, то есть до декабря 2018 года.

В комитете имущественных отношений заявили «Интерфаксу», что могут издать новое распоряжение после того, как РПЦ подаст официальную заявку. Пока подобных заявок от церкви не поступало.

В декабре 2016 года комитет имущественных отношений Петербурга распорядился передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ сроком на 49 лет. Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко говорил, что собор сохранит музейные функции после передачи в введение церкви.

Против этого решения выступили представители музейного сообщества, а жители Петербурга провели несколько протестных митингов. Также это решение пытались оспорить в судах.