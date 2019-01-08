Британские военные снимут крышу с дома Скрипалей

Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где он предположительно был отравлен нервно-паралитическим средством «Новичок».

По данным агентства Press Association, местные власти разослали жителям района письмо, в котором уведомили их о том, что работы начнутся уже в ближайшее время. Здание накроют специальным куполом, после чего крыша будет полностью разобрана и заменена на новую. Опасность для здоровья жителей власти охарактеризовали как «низкую».

Работы по устранению последствий отравления в доме Скрипаля проводились с начала сентября. Британская пресса писала о планах полного сноса здания, но официально эта информация не подтверждалась.