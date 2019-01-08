Amazon впервые стала самой дорогой публичной компанией в мире

Компания Amazon стала крупнейшей компанией в мире с рыночной капитализацией в 796 миллиардов долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Стоимость акций Amazon в ходе торгов 7 января подорожали на 3% до 1629,51 доллара, сообщает Associated Press.

На втором месте находится Microsoft с капитализацией 783 миллиарда долларов, на третьем — холдинг Alphabet (материнская компания Google) с 748 миллиардами долларов. Компания Apple стала четвертой с капитализацией 702 миллиарда долларов.

Apple в августе 2018 года стала первой в истории американской компанией, капитализация которой превысила один триллион долларов. Amazon в сентябре стала второй компанией, достигшей отметки в триллион долларов.