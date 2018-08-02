Apple подорожала до триллиона долларов

Рыночная капитализация компании Apple превысила один триллион долларов. В течение небольшого периода времени на торгах цена одной акции компании достигала необходимых для этого 207,05 доллара. Почти сразу после этого она упала до 206,20 доллара.

Поправка. В первоначальной версии новости говорилось, что триллион долларов до этого момента ни разу не стоила ни одна компания. В действительности, китайская PetroChina стоила триллион в течение нескольких часов в день своего выхода на биржу в 2007 году. Редакция приносит извинения читателям.