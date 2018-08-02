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Apple подорожала до триллиона долларов

The Independent
14:32, 2 августа 2018
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Рыночная капитализация компании Apple превысила один триллион долларов. В течение небольшого периода времени на торгах цена одной акции компании достигала необходимых для этого 207,05 доллара. Почти сразу после этого она упала до 206,20 доллара.

Поправка. В первоначальной версии новости говорилось, что триллион долларов до этого момента ни разу не стоила ни одна компания. В действительности, китайская PetroChina стоила триллион в течение нескольких часов в день своего выхода на биржу в 2007 году. Редакция приносит извинения читателям.
1 августа Apple опубликовала квартальный отчет, результаты которого превысили ожидания большинства аналитиков. Это привело к росту котировок компании на несколько процентов.
Второй самой дорогой компанией в мире является Amazon. Стоимость онлайн-ритейлера оценивается в 880 миллиардов долларов.
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