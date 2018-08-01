Финансовые результаты Apple превзошли прогнозы аналитиков. Акции компании подорожали
Компания Apple представила квартальную финансовую отчетность, показав результаты лучше прогнозов аналитиков.
Так, выручка компании выросла на 17% до 53,27 миллиарда долларов, почти на 1 миллиарда больше, чем ожидали аналитики, а чистый доход составил 11,52 миллиарда долларов (рост на 32%, также лучше прогнозов).
Продажи телефонов Apple выросли за отчетный период лишь на 1%. Apple переместилась на третье место в мире по числу проданных телефонов после Samsung и Huawei. При этом средняя цена iPhone увеличилась до 724 долларов с 606 долларов год назад.
После публикации квартальной отчетности акции Apple на внебиржевых торгах выросли на 4%.
В конце июля свои квартальные отчеты опубликовали Facebook и Twitter. Результаты, о которых отчитались обе компании, оказались хуже прогнозов аналитиков. Акции Facebook на внебиржевых торгах после публикации отчета подешевели на 24%, ценные бумаги Twitter, отчитавшейся о результатах до открытия бирж, потеряли в первые минуты торгов 20%.