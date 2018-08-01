Финансовые результаты Apple превзошли прогнозы аналитиков. Акции компании подорожали

Компания Apple представила квартальную финансовую отчетность, показав результаты лучше прогнозов аналитиков.

Так, выручка компании выросла на 17% до 53,27 миллиарда долларов, почти на 1 миллиарда больше, чем ожидали аналитики, а чистый доход составил 11,52 миллиарда долларов (рост на 32%, также лучше прогнозов).

Продажи телефонов Apple выросли за отчетный период лишь на 1%. Apple переместилась на третье место в мире по числу проданных телефонов после Samsung и Huawei. При этом средняя цена iPhone увеличилась до 724 долларов с 606 долларов год назад.

После публикации квартальной отчетности акции Apple на внебиржевых торгах выросли на 4%.