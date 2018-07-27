Акции Twitter упали на 20%. Оказалось, что аудитория сервиса сокращается

Акции компании Twitter в начале торгов 27 июля упали на 20%. Инвесторы стали распродавать ценные бумаги после выхода финансового отчета сервиса микроблогов. Из него выяснилось, что месячная аудитория Twitter упала во втором квартале на 1 миллион человек (до 335 миллионов).

Более того, компания сообщила, что в ближайшее время сокращение аудитории продолжится, так как она активно борется со спамом, фейковыми аккаунтами и риторикой ненависти. Кроме того, на аудиторию Twitter может повлиять ужесточение европейского законодательства в части конфиденциальности личной жизни.