Акции Twitter упали на 20%. Оказалось, что аудитория сервиса сокращается
Акции компании Twitter в начале торгов 27 июля упали на 20%. Инвесторы стали распродавать ценные бумаги после выхода финансового отчета сервиса микроблогов. Из него выяснилось, что месячная аудитория Twitter упала во втором квартале на 1 миллион человек (до 335 миллионов).
Более того, компания сообщила, что в ближайшее время сокращение аудитории продолжится, так как она активно борется со спамом, фейковыми аккаунтами и риторикой ненависти. Кроме того, на аудиторию Twitter может повлиять ужесточение европейского законодательства в части конфиденциальности личной жизни.
Днем ранее свой квартальный отчет опубликовал Facebook, крупнейшая социальная сеть в мире. Результаты компании также разочаровали инвесторов — акции Facebook в первые минуты после публикации отчета упали на 24%. Капитализация соцсети сократилась почти на 150 миллиардов долларов — это рекордное падение в истории фондовых рынков.