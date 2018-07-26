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Акции Facebook обвалились на 24%. Компания стала стоить меньше на 150 миллиардов долларов

The Washington Post
23:49, 25 июля 2018
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Акции социальной сети Facebook упали на 24% сразу после закрытия основных торгов в США. Квартальный финансовый отчет компании оказался хуже, чем ожидало большинство аналитиков.

Для одной из самых дорогих компаний в мире это означает, что владельцы акций Facebook потеряли всего за несколько минут суммарно около 150 миллиардов долларов. До объявления о финансовых результатах акции Facebook находились на историческом максимуме; за 2018 год они выросли на 23%.

В отчете Facebook сказано, что выручка компании за квартал выросла на 42% и достигла 13,2 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что этот показатель увеличится до 13,3 миллиарда — и это первый случай с 2015 года, когда результаты Facebook оказались хуже, чем предполагали аналитики.

Аудитория Facebook составила 1,47 миллиарда пользователей, которые пользовались соцсетью каждый день. При этом в Европе количество таких пользователей сократилось на три миллиона, а в США и Канаде — не изменилось.

Facebook в 2018 году оказался в центре сразу нескольких скандалов, связанных как с утечками данных, так и с непредотвращением вмешательства в американские выборы. До последнего это не сказывалось на стоимости акций Facebook.
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