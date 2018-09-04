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Рыночная стоимость Amazon достигла триллиона долларов. За год компания подорожала в два раза

CNBC
16:06, 4 сентября 2018
Надежный источник

Рыночная капитализация компании Amazon превысила триллион долларов, сообщает CNBC.

Это произошло в результате того, что цена одной акции Amazon на бирже ненадолго достигла 2050,5 доллара. Позже цена упала до 2036 долларов.

В сентябре 2017 года рыночная стоимость Amazon составляла около 470 миллиардов долларов. За год компания подорожала более чем в два раза.

Amazon стала третьей в мире компанией, чья рыночная стоимость превысила триллион долларов. Капитализация Apple достигла этой отметки в начале августа. Китайская PetroChina также стоила триллион в течение нескольких часов в 2007 году.

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