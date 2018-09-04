Рыночная стоимость Amazon достигла триллиона долларов. За год компания подорожала в два раза

Рыночная капитализация компании Amazon превысила триллион долларов, сообщает CNBC.

Это произошло в результате того, что цена одной акции Amazon на бирже ненадолго достигла 2050,5 доллара. Позже цена упала до 2036 долларов.

В сентябре 2017 года рыночная стоимость Amazon составляла около 470 миллиардов долларов. За год компания подорожала более чем в два раза.