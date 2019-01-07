Специалисты не обнаружили смещения стен в пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске
Специалисты Магнитогорского института по проектированию металлургических заводов («Магнитогорский гипромез») не зафиксировали смещения конструкций дома в Магнитогорске, в котором обрушился подъезд. Заключение экспертов опубликовано на сайте городской администрации.
Мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что дом был обследован по просьбе жильцов. «На протяжении нескольких дней работники проектной организации визуально обследовали квартиры и устанавливали необходимые средства контроля на трещинах. За эти три дня трещины не имели никакой динамики», — заявил Бердников.
Он добавил, что после сноса двух подъездов, наиболее пострадавших от взрыва, техническое обследование двух частей дома проведут еще раз. Как сообщалось ранее, после этого власти примут окончательное решение о дальнейшей судьбе постройки.