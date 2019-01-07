Специалисты не обнаружили смещения стен в пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске

Специалисты Магнитогорского института по проектированию металлургических заводов («Магнитогорский гипромез») не зафиксировали смещения конструкций дома в Магнитогорске, в котором . Заключение экспертов опубликовано на сайте городской администрации.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что дом был обследован по просьбе жильцов. «На протяжении нескольких дней работники проектной организации визуально обследовали квартиры и устанавливали необходимые средства контроля на трещинах. За эти три дня трещины не имели никакой динамики», — заявил Бердников.

Он добавил, что после сноса двух подъездов, наиболее пострадавших от взрыва, техническое обследование двух частей дома проведут еще раз. Как сообщалось ранее, после этого власти примут окончательное решение о дальнейшей судьбе постройки.