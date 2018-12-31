В Магнитогорске в 10-этажном доме взорвался газ. Судьба десятков человек неизвестна

Илья Московец / ТАСС

В Магнитогорске в 10-этажном жилом доме произошел взрыв. В одной из квартир дома по адресу улица Карла Маркса, дом 164/2, 31 декабря около шести утра (в четыре утра по Москве) взорвался бытовой газ. В результате обрушился один из 12 подъездов — рухнули перекрытия между третьим и десятым этажами. Повреждения получили 48 квартир. Жильцов дома эвакуировали. В администрации дома сообщили, что в здании могут обрушиться еще два подъезда, но официально это не подтверждено. В ФСБ России сообщили, что считают взрыв газа основной причиной случившегося. Другие версии не рассматриваются. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Спасатели МЧС Магнитогорска и соседних районов разбирают завалы. В ГУ МЧС РФ по Челябинской области работает телефон горячей линии: 8 (351) 239 99 99.

Под завалами обнаружили погибших. По состоянию на 11 утра по Москве известно, что погибли четыре человека. Из-под завалов извлекли четырех пострадавших, в том числе двух детей, сообщил глава пресс-службы регионального управления МЧС региона Егор Пахомов в эфире телеканала «Россия 24». В областном минздраве заявили, что за помощью к медикам обратились 12 человек, состояние которых оценивают как удовлетворительное. Госпитализированы четверо пострадавших. Корреспондент ГТРК «Магнитогорск» сообщила, что видела, как из-под завалов извлекли мужчину. «Комсомольская правда» утверждает, что люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Одна из жительниц дома сообщила, что смогла с помощью соседей выбраться из дома уже после обрушения подъезда. По словам очевидцев, между взрывом газа и обрушением подъезда прошло несколько минут, поэтому некоторые жильцы смогли покинуть квартиры.

Судьба нескольких десятков человек неизвестна. Всего в подъезде, где произошел взрыв, прописаны 111 человек, сказали в МЧС. Еще девять человек снимали в доме квартиры. Спасатели эвакуировали 19 человек, еще 15 человек находились у родственников, сообщили в правительстве Челябинской области. По информации губернатора Бориса Дубровского, известна судьба 52 человек, еще 68 человек — неизвестна. Городские власти выясняют, сколько людей находились в подъезде в момент взрыва. Главврач третьей горбольницы Магнитогорска Михаил Щербаков заявил, что медики не рассчитывают, что под завалами есть живые люди. «Критическое время оказания помощи заканчивается, поэтому не думаем, что еще кто-то живой к нам поступит», — сказал он. В новогоднюю ночь в Магнитогорске ожидается похолодание до минус 23 градусов.

Жильцов рухнувшего дома переселят во временное жилье. После взрыва людей разместили в школе № 14. Жители Магнитогорска несут в школу теплые вещи, продукты, воду и спальные принадлежности. Борис Дубровский сообщил, что жильцов рухнувшего подъезда переселят в общежитие, куда к вечеру доставят все необходимое. Всего нужно расселить около 300 человек, эвакуированных из здания. Дубровский пообещал, что люди, потерявшие жилье, получат новые квартиры. Магнитогорский металлургический комбинат окажет гуманитарную и финансовую помощь пострадавшим.

В Магнитогорске ввели режим ЧС. Из Москвы вылетел борт со специалистами центра «Спас» и центра «Лидер». По поручению президента России в Магнитогорск направился глава МЧС Евгений Зиничев. Владимир Путин поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших. Из-за обрушения подъезда с эфира радио и телеканалов сняли подготовленное заранее новогоднее поздравление губернатора.

Александр Бакланов