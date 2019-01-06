В Магнитогорске снесут два подъезда дома, в котором произошло обрушение

Седьмой и восьмой подъезды жилого дома в Магнитогорске, где ранним утром 31 декабря произошло обрушение, планируется снести. Подготовка к демонтажу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области, уже началась.

На время работ по сносу жильцы пятого и шестого подъездов будут отселены. После демонтажа состояние здания будет вновь проверено, после чего планируется принять окончательное решение о дальнейшей судьбе постройки, сообщила пресс-служба губернатора.

Всего в десятиэтажном доме, где произошло обрушение, 12 подъездов. 6 января, объявила администрация города, в подъездах с 1 по 4 и с 9 по 12 планируется запустить лифты, остановленные после взрыва.

Взрыв, по предварительным данным, бытового газа, произошел в седьмом подъезде жилого дома в Магнитогорске. Погибли 39 человек.

Ранее власти Магнитогорска заявляли, что рассматривают возможность снести пострадавшую от взрыва часть и разделить таким образом дом на два отдельных здания.