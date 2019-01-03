Власти заявили о намерении разделить пострадавший от взрыва в Магнитогорске дом на два жилых здания

Дом в Магнитогорске, в одном из подъездов которого 31 декабря произошел взрыв газа, планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих дома, заявил начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха.

По словам Рассохи, это решение принято на основании предварительных выводов экспертов. Окончательное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации будет сделано в течение нескольких дней.

Сейчас на месте инцидента продолжается разбор завалов. Спасатели извлекли из-под них тела 38 погибших, еще трое считаются пропавшими без вести.