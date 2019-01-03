Власти заявили о намерении разделить пострадавший от взрыва в Магнитогорске дом на два жилых здания
Дом в Магнитогорске, в одном из подъездов которого 31 декабря произошел взрыв газа, планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих дома, заявил начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха.
По словам Рассохи, это решение принято на основании предварительных выводов экспертов. Окончательное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации будет сделано в течение нескольких дней.
«Предварительно получены выводы экспертов о том, что дом возможен для дальнейшего проживания. Он состоит из нескольких секций, соединяющихся температурными швами, поэтому его можно разделить на отдельные здания. Предварительно есть решение убрать уцелевшую стену обрушившегося подъезда и сохранить два отдельно стоящих дома», — сказал Рассоха.
Сейчас на месте инцидента продолжается разбор завалов. Спасатели извлекли из-под них тела 38 погибших, еще трое считаются пропавшими без вести.