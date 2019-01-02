Netflix заблокировал в Саудовской Аравии телешоу с критикой властей за убийство Джамаля Хашогджи
Компания Netflix по требованию властей Саудовской Аравии закрыла доступ к одному из выпусков сатирического телешоу «Патриотический акт с Хасаном Минажем» для местных пользователей. Как пишет The New York Times, в заблокированном выпуске ведущий «как мусульманин и как американец» призывает власти США пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после убийства Джамаля Хашогджи.
Саудовские власти считают, что содержание выпуска нарушает закон о кибербезопасности, запрещающий распространение материала, который «посягает на общественный порядок, религиозные ценности, общественную мораль и на частную жизнь».
В Netflix отметили, что уважают свободу слова и заблокировали эпизод только в Саудовской Аравии после получения официального требования. При этом, пишет The New York Times, выпуск доступен на канале шоу в YouTube в том числе для саудовских пользователей.
Международная организация Комитет защиты журналистов считает Саудовскую Аравию третьей по силе цензуры страной в мире после Эритреи и Северной Кореи.