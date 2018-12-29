Подросток, напавший на школу в Улан-Удэ, отправлен на принудительное лечение

Октябрьский районный суд Улан-Удэ постановил отправить на принудительное лечение подростка, совершившего нападение на местную школу № 5 в январе 2018 года.

Ранее Следственный комитет признал его невменяемым.

19 января 15-летний девятиклассник Антон Б., вооруженный топором, напал на учеников школы № 5 в поселке Сосновый бор в пригороде Улан-Удэ. Он ранил семерых человек, после чего поджег класс и попытался покончить с собой.

По версии следствия, у нападавшего были двое соучастников, подростки 14 и 15 лет. В настоящее время они и их законные представители знакомятся с материалами уголовного дела.