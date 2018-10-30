Фонд кино временно приостановил финансовую деятельность

частично приостановил финансовую деятельность, поскольку в организации не назначен руководитель. Об этом, как сообщает RNS, говорится в письмах, которые фонд направил советнику президента по культуре Владимиру Толстому и в Минкультуры РФ.

Фонд кино прекратил расходные операции по расчетным счетам, из-за чего не смог уплатить налоги и выполнить обязательства по гражданско-правовым договорам, сказано в письмах.

Источник издания утверждает, что для любых финансовых операций нужно две подписи — исполнительного директора фонда и бухгалтера. Прежнего главу фонда Антона Малышева отправили в отставку 17 октября, а нового руководителя пока не назначили.

В Фонде кино подтвердили подлинность отправленных писем. Владимир Толстой сообщил, что получил письмо, но пока не видел его. В Минкульте не ответили на запрос журналистов.

В августе правительство опубликовало новый устав Фонда кино, согласно которому министерство культуры получило больше контроля над организацией. В частности, ведомство начало следить за тем, как фонд финансирует производство и прокат российских фильмов.

Минкульт в течение нескольких лет конфликтовал с Фондом кино. Глава министерства Владимир Мединский обвинял организацию в неэффективности и финансировании фильмов, которые «оплевывают» российскую власть.